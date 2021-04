Vite al Limite, la storia di J.T. Clark: pesava 400 chili. Ecco come sta oggi e quanto pesa (Di sabato 10 aprile 2021) come ogni sabato, anche questa sera tornerà su Real Time in seconda serata il docu-reality Vite al Limite. Questa sera la programmazione vede un ritorno in scena di alcuni episodi d’eccezione che non venivano trasmessi da un po’ di tempo. Sul canale 31 del digitale, a partire dall’1:00 riscopriremo la storia di J.T. Clark uno dei personaggi più discusso dello show. Il ragazzo, dopo aver superato i 400 chili, si è rivolto alla clinica di Houston (Texas) dopo aver accumulato una serie di gravi problemi, tra cui un linfedema da 40 chili sulla gamba. Il percorso di J. T. Clark è stato molto complesso proprio perché il giovane si era presentato in clinica sotto spinta della sua fidanzata: lui non sembrava troppo convito di voler cambiare la sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 aprile 2021)ogni sabato, anche questa sera tornerà su Real Time in seconda serata il docu-realityal. Questa sera la programmazione vede un ritorno in scena di alcuni episodi d’eccezione che non venivano trasmessi da un po’ di tempo. Sul canale 31 del digitale, a partire dall’1:00 riscopriremo ladi J.T.uno dei personaggi più discusso dello show. Il ragazzo, dopo aver superato i 400, si è rivolto alla clinica di Houston (Texas) dopo aver accumulato una serie di gravi problemi, tra cui un linfedema da 40sulla gamba. Il percorso di J. T.è stato molto complesso proprio perché il giovane si era presentato in clinica sotto spinta della sua fidanzata: lui non sembrava troppo convito di voler cambiare la sua ...

Advertising

CorriereCitta : Vite al Limite, la storia di J.T. Clark: pesava 400 chili. Ecco come sta oggi e quanto pesa - venere_dirimmel : @Nicks981 Con il risciò di nowsaradan ???????????????? “vite al limite”???????? - SerieTvserie : Vite al limite: pesava 400 chili. Come sta oggi J.T. Clark e che fine ha fatto? - tvblogit : Vite al limite: pesava 400 chili. Come sta oggi J.T. Clark e che fine ha fatto? - vladinski_ : @matteosportelli è un limite grave Matteo, mi spiace. nessuno ti vuole chiuso in casa, si cerca di salvare vite uma… -