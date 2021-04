Italia pronta a cambiare colore da lunedì 12, ma c’è chi resta ancora in zona rossa (Di sabato 10 aprile 2021) Da lunedì 12 aprile cambia ancora una volta la mappa dei colori in Italia. Questa volta con un margine maggiore di riaperture regionali, dopo la stretta legata alle festività pasquali. Dopo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, sei regioni torneranno in zona arancione, mentre una passerà in zona rossa. Calabria, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana si uniranno, pertanto, alle già arancioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Veneto, provincia di Bolzano e di Trento. Resteranno invece in zona rossa Campania, Puglia, Valle d’Aosta (che registra l’incidenza di casi più alta d’Italia: 416 ogni 100mila abitanti), alle quali si aggiungerà la Sardegna, che fino a un mese fa era l’unica zona bianca d’Italia, ma che al momento detiene l’indice di contagiosità più alto del Paese (1,54). Leggi su vanityfair (Di sabato 10 aprile 2021) Da lunedì 12 aprile cambia ancora una volta la mappa dei colori in Italia. Questa volta con un margine maggiore di riaperture regionali, dopo la stretta legata alle festività pasquali. Dopo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, sei regioni torneranno in zona arancione, mentre una passerà in zona rossa. Calabria, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana si uniranno, pertanto, alle già arancioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Veneto, provincia di Bolzano e di Trento. Resteranno invece in zona rossa Campania, Puglia, Valle d’Aosta (che registra l’incidenza di casi più alta d’Italia: 416 ogni 100mila abitanti), alle quali si aggiungerà la Sardegna, che fino a un mese fa era l’unica zona bianca d’Italia, ma che al momento detiene l’indice di contagiosità più alto del Paese (1,54).

