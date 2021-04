Coronavirus, ultime notizie – La conferma degli Stati Uniti: «Nessuna relazione causale tra trombosi e Johnson&Johnson». Continua la disparità sui vaccini: ai Paesi poveri solo lo 0,2% delle dosi (Di sabato 10 aprile 2021) USA EPA/ANDREU DALMAU Ricercatori nei laboratori Johnson&JohnsonIl verdetto dalla Fda: Johnson&Johnson è sicuro Le analisi sono state fatte dalla Food and Drug Administration (Fda), l’ente che regola i farmaci negli Stati Uniti omologo della nostra Aifa. Al termine delle verifiche sui casi di trombosi registrati dopo l’inoculazione del vaccino Johnson&Johnson, la Fda ha spiegato con una nota che non è possibile stabilire nessun nesso causale tra i due eventi. A riportare il comunicato è l’agenzia stampa Reuters. «Fda è a conoscenza dei casi di persone con gravi coaguli di sangue – a volte collegati a bassi livelli di piastrine nel sangue – dopo la somministrazione di J&J” e ha sottolineato “che queste condizioni possono avere molte cause diverse». Nella giornata di ieri ... Leggi su open.online (Di sabato 10 aprile 2021) USA EPA/ANDREU DALMAU Ricercatori nei laboratori Johnson&JohnsonIl verdetto dalla Fda: Johnson&Johnson è sicuro Le analisi sono state fatte dalla Food and Drug Administration (Fda), l’ente che regola i farmaci negliomologo della nostra Aifa. Al termineverifiche sui casi diregistrati dopo l’inoculazione del vaccino Johnson&Johnson, la Fda ha spiegato con una nota che non è possibile stabilire nessun nessotra i due eventi. A riportare il comunicato è l’agenzia stampa Reuters. «Fda è a conoscenza dei casi di persone con gravi coaguli di sangue – a volte collegati a bassi livelli di piastrine nel sangue – dopo la somministrazione di J&J” e ha sottolineato “che queste condizioni possono avere molte cause diverse». Nella giornata di ieri ...

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Ema:?dopo AstraZeneca al via revisione anche per vaccino J&J - Agenzia_Ansa : Nuovo record giornaliero di decessi provocati dal coronavirus in Brasile: nelle ultime 24 ore sono morte 4.249 pers… - Agenzia_Ansa : Sono 18.938 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - rosamdinatale : RT @EasyInve: Il picco dei decessi di oggi è stato causato dal ricalcolo fatto dalla Sicilia che sta mettendo ordine nei dati dopo il caos… - serres53 : RT @ultimenotizie: Sono 25.464 le persone che hanno contratto il #coronavirus nelle ultime 24 ore in #Germania, mentre sono 296 le persone… -