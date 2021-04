Rotolo primavera | la ricette del dolce di Natalia Cattelani

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 9 aprile 2021) La ricetta deldi, la ricetta deldida E’ sempre mezzogiorno oggi 9 aprile 2021. La maestra in cucina epserta indolci è finalmente tornata con una sua nuova ricetta, ilche non può mancare in questo periodo. Ildiè molto semplice da preparare, il ripieno è ancora più veloce, il tutto è molto goloso.aggiunge le more fresche ma possiamo scegliere anche altri frutti. Ildi E’ sempre mezzogiorno lo mettiamo nel congelatore se abbiamo fretta, invece se abbiamo ...