Roma | Petrachi | “Il tempo è stato galantuomo | Pallotta ha commesso errori lo giustifico”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 aprile 2021) Gianlucaha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com durante la quale ha parlato del suo addio alla: “Credo che nella vita le separazioni consensuali siano quelle meno dolorose. Ognuno va per la propria strada, quando non c’è più amore finisce tutto. Solo che lì la separazione non è stata consensuale. La giusta causa non c’era e la giustizia l’ha dimostrato. Mi sono buttato a capo fitto in quel progetto, ho dato tutto e ci sono rimasto male. Ora però ilè passato, è: la giustizia ha raccontato come sono andate le cose. E sono pronto, siamo pronti per un nuovo capitolo della nostra carriera”. Qualche parola nei confronti di James: “In parte lo. Hadegli ...