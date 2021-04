Roma, il titolare del bar osserva le norme anti Covid e gli bruciano il locale (Di venerdì 9 aprile 2021) Il titolare di un bar ha pagato molto cara la sua scrupolosa osservanza delle norme anti Covid. I clienti non hanno preso bene l’atteggiamento, a loro dire, troppo ligio. Non rispettare le restrizioni imposte dai Dpcm di Palazzo Chigi può comportare pesanti sanzioni e anche chiusure per lunghi periodi. Tuttavia, talvolta, anche rispettarle può causare danni. E’ quanto accaduto ai fratelli Tedeschi, titolari del Garden bar, locale sito nel centro di Colleferro, in provincia di Roma. Stefano Tedeschi – intervistato dalla Repubblica – ha spiegato che ieri sera lui e il fratello si erano rifiutati di servire da bere a due clienti che si erano presentati dopo le ore 18. Infatti, a prescindere dal fatto che ci si trovi in zona gialla, ... Leggi su formatonews (Di venerdì 9 aprile 2021) Ildi un bar ha pagato molto cara la sua scrupolosanza delle. I clienti non hanno preso bene l’atteggiamento, a loro dire, troppo ligio. Non rispettare le restrizioni imposte dai Dpcm di Palazzo Chigi può comportare pessanzioni e anche chiusure per lunghi periodi. Tuttavia, talvolta, anche rispettarle può causare danni. E’ quanto accaduto ai fratelli Tedeschi, titolari del Garden bar,sito nel centro di Colleferro, in provincia di. Stefano Tedeschi – intervistato dalla Repubblica – ha spiegato che ieri sera lui e il fratello si erano rifiutati di servire da bere a due clienti che si erano presentati dopo le ore 18. Infatti, a prescindere dal fatto che ci si trovi in zona gialla, ...

