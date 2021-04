Moto Guzzi | porte aperte per il centenario

(Di venerdì 9 aprile 2021) Per festeggiare i 100 anniinaugura presso la propria rete uno speciale "del" che durerà fino alla fine di aprile. In esposizione la gamma 2021 con in primo piano la ...

Advertising

linkmotorsepoca : Moto Guzzi - V 65 - - € 4000 VEICOLO VISIONABILE SU APPUNTAMENTO PRESSO LA SEDE LINK MOTORS MILANO 3 LINK MOTORS MI… - linkmotorsepoca : Moto Guzzi - V 1000 SP - ISCRITTA ASI - € 3500 Chilometraggio: 59248 Condizioni: EPOCA Immatricolazione: 7.10.81 Ti… - BadPiggyNoPiggy : @CL_fTrader @DucatiMotor Moto Guzzi V7 ?? - doccdl : RT @vbikestore: - stocazzzzzo : RT @pinkamolly: Da oggi Lecce sarà una città meno sicura e più rumorosa.. Scansatevi! #moto #guzzi -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Guzzi

TGCOM

Per festeggiare i 100 anniinaugura presso la propria rete uno speciale "porte aperte del centenario" che durerà fino alla fine di aprile. In esposizione la gamma 2021 con in primo piano la nuova V7 850 e le V85 e V9 ...Negli assoluti Senior spiccano il mandellese Andrea Panizza (Fiamme Gialle/) , campione del mondo 2018 e Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse/Lario) di Abbadia Lariana. Andrea Panizza è al terzo ...Per festeggiare i 100 anni Moto Guzzi inaugura presso la propria rete uno speciale 'porte aperte del centenario' che durerà fino alla fine di ...Vendo a malincuore stupenda Guzzi Breva in perfette condizioni, unicoproprietario. No incidenti. Tagliandi Moretti macerata. Scarico mass + due in uno agostini, parabrezza isotta medio, borse laterali ...