Modello Gaja | vini da oscar dalle Langhe all' Etna | fra innovazione | artigianato e biodiversità

(Di venerdì 9 aprile 2021) Folgorato sulla via dell’: Angelo, re del Barbaresco, conquista la Sicilia. Investe nella. Assume in piena pandemia (non una sola cassa integrazione fra i160 dipendenti. Anzi nuove assunzioni). Conferma l’apertura agli eno-appassionati delle sue cantine in Piemonte e in Toscana, prima accessibili solo agli addetti ai lavori. E sconfigge il coronavirus che lo aveva colpito qualche mesa fa. A 80 anni compiuti lo scorso anno (durante il lockdown), l’ambasciatore nel mondo dieccezionali e di un modo di produrre e fare cultura enologica che fa scuola (le bottiglie, in primis il Barbaresco, ma anche il Brunello di Montalcino di Pieve Santa Restituta e il Bolgheri doc di Ca’ Marcanda sono esportati in 102 paesi: l’85 per cento della produzione fra Stati Uniti, Germania, Gran ...