Lecce, Corini: "Altri 14 punti e siamo in Serie A. Occhio alla Spal" (Di venerdì 9 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Lecce Eugenio Corini, ha parlato dell'obiettivo della promozione in Serie A: "La squadra sta bene e a Pisa lo ha dimostrato. Non abbiamo sofferto situazioni particolari nel primo tempo e nella ripresa abbiamo fatto molto bene sotto tutti i punti di vista. Il Pisa aveva perso solo una volta in casa e noi abbiamo fatto una grande prestazione. Promozione? Se facciamo 14 punti siamo in A matematicamente, nessuno potrebbe prenderci e questo vuol dire vincerne quattro e pareggiarne due. Dobbiamo concentrarci su questo, abbiamo messo un piede davanti alle altre, adesso dobbiamo metterci tutto il corpo per raggiungere l'obiettivo. Non c'è euforia nel gruppo, ma la consapevolezza di aver fatto tanto, ma anche che dobbiamo fare ancora molto.

