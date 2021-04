Il Punto Z anche su Italia 1, ecco quando vanno in onda i daytime (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo il grande successo di pubblico riscontrato per la prima puntata su Mediaset Play, con più di 200 mila visualizzazioni per la sola diretta, Il Punto Z sbarca anche su Italia 1 con l’ormai collaudata formula del daytime. Tommaso Zorzi aumenta dunque la sua esposizione televisiva, dopo i sei mesi trionfali al Grande Fratello Vip 5 e il ruolo di opinionista fisso all’Isola dei Famosi e al Maurizio Costanzo Show. Lo stesso Maurizio Costanzo è stato il primo ospite del late show condotto dal giovane influencer. L’anchorman più famoso della televisione Italiana si è complimentato in più di un’occasione con il vincitore del GF Vip, riconoscendogli grandi doti. Il Punto Z su Italia 1: programmazione del daytime Il daytime de Il ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo il grande successo di pubblico riscontrato per la prima puntata su Mediaset Play, con più di 200 mila visualizzazioni per la sola diretta, IlZ sbarcasu1 con l’ormai collaudata formula del. Tommaso Zorzi aumenta dunque la sua esposizione televisiva, dopo i sei mesi trionfali al Grande Fratello Vip 5 e il ruolo di opinionista fisso all’Isola dei Famosi e al Maurizio Costanzo Show. Lo stesso Maurizio Costanzo è stato il primo ospite del late show condotto dal giovane influencer. L’anchorman più famoso della televisionena si è complimentato in più di un’occasione con il vincitore del GF Vip, riconoscendogli grandi doti. IlZ su1: programmazione delIlde Il ...

Advertising

SimoPillon : Caro @Fedez, da buon boomer riesco a risponderti solo su Facebook. Spero avrai la pazienza di ascoltare anche il mi… - borghi_claudio : @eurallergico @iosonomolti @ST09972061 @melississima6 @fdragoni Il punto che molti non vogliono vedere è che il nos… - gaiatortora : Non aver compreso il punto di disperazione dei ristoratori è un grave errore. Anche perché potevano aprire in sicur… - tuttopuntotv : Il Punto Z anche su Italia 1, ecco quando vanno in onda i daytime #PuntoZ - giugiulolafan : RT @seemone01: @sononatanera Il punto è che Giulia alla fine è anche bravina, ma gli altri due sono assolutamente mediocri, specie saint jo… -