Euro 2020, annunciati i tifosi negli stadi: Roma deve decidere entro il 19 (Di venerdì 9 aprile 2021) Otto città su dodici hanno annunciato la presenza di pubblico per Euro 2020. Roma deve decidere entro il 19 aprile Mancano due mesi all’inizio di Euro 2020, inizialmente previsti per lo scorso anno e poi rimandati causa Covid-19. La manifestazione si svolgerà in 12 città Europee diverse e non in una sola Nazione. In una nota ufficiale di pochi minuti fa, la Uefa ha reso noto che otto di queste dodici sedi hanno annunciato la presenza di pubblico negli stadi, mentre le altre quattro, tra cui Roma, hanno tempo fino al 19 aprile per stabilire una percentuale di pubblico che potrà accedere agli impianti. Questa la nota della Uefa: “La UEFA è lieta di annunciare che ci sarà un ... Leggi su zon (Di venerdì 9 aprile 2021) Otto città su dodici hanno annunciato la presenza di pubblico peril 19 aprile Mancano due mesi all’inizio di, inizialmente previsti per lo scorso anno e poi rimandati causa Covid-19. La manifestazione si svolgerà in 12 cittàpee diverse e non in una sola Nazione. In una nota ufficiale di pochi minuti fa, la Uefa ha reso noto che otto di queste dodici sedi hanno annunciato la presenza di pubblico, mentre le altre quattro, tra cui, hanno tempo fino al 19 aprile per stabilire una percentuale di pubblico che potrà accedere agli impianti. Questa la nota della Uefa: “La UEFA è lieta di annunciare che ci sarà un ...

