Beppe Braida in lacrime lascia l’Isola: i genitori hanno preso il covid (Di venerdì 9 aprile 2021) Un paio di ore fa sui canali social dell’Isola dei famosi 2021 era stata data la notizia dell’abbandono di Beppe Braida. Si era parlato di gravi motivi familiari che lo avevano portato a prendere questa decisione. Nel day time dell’Isola di oggi abbiamo purtroppo capito quali sono i motivi per i quali Beppe ha dovuto abbandonare il gioco. Purtroppo i suoi genitori si sono ammalati, hanno preso il covid. In lacrime il comico ha spiegato ai suoi compagni quello che stava succedendo e ha raccontato che il suo papà è stato ricoverato. Ed è per questo che non può aspettare un solo minuto in più e deve tornare in Italia. Beppe ha anche raccontato ai compagni che lo hanno ascoltato sconvolti, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 aprile 2021) Un paio di ore fa sui canali social deldei famosi 2021 era stata data la notizia dell’abbandono di. Si era parlato di gravi motivi familiari che lo avevano portato a prendere questa decisione. Nel day time deldi oggi abbiamo purtroppo capito quali sono i motivi per i qualiha dovuto abbandonare il gioco. Purtroppo i suoisi sono ammalati,il. Inil comico ha spiegato ai suoi compagni quello che stava succedendo e ha raccontato che il suo papà è stato ricoverato. Ed è per questo che non può aspettare un solo minuto in più e deve tornare in Italia.ha anche raccontato ai compagni che loascoltato sconvolti, ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime… - perugia11 : RT @trashtvstellare: Beppe Braida abbandona l'#Isola. ?? - perugia11 : RT @Italia_Notizie: Isola dei Famosi, “gravi motivi familiari” per Beppe Braida: abbandona il reality - giuliamarzam : RT @listeeenn: Oggi tra profili che si inventano di programmi mai andati in onda in tv come @TV_Italiana (che figura di merda), gente che a… - Emanuel92012688 : Vergognoso anche il non salutare di Brando nei confronti di Beppe Braida #isola #tommasozorzi -