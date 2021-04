Una sedia vuota alla Camera per von der Leyen: la protesta Pd (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – “Ieri c’è stata un’offesa grave all’Europa attraverso un gesto e la forma è sostanza. Offendere la Von der Leyen vuol dire aver offeso l’Unione europea e quello che l’Europa rappresenta nel mondo nella difesa dei diritti umani e di quelli delle donne. Spero che questa sia una occasione per spingere politicamente la tutela dei diritti delle donne anche in Turchia”. Lo dice la deputata Pd, Beatrice Lorenzin, che interviene in apertura di seduta dopo che una sedia vuota è stata posta al centro dell’emiciclo, davanti ai banchi del governo e della presidenza della Camera per protesta contro quanto accaduto ieri in Turchia nei confronti di Ursula Von der Leyen nel corso dell’incontro con il presidente turco Erdogan. Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – “Ieri c’è stata un’offesa grave all’Europa attraverso un gesto e la forma è sostanza. Offendere la Von der Leyen vuol dire aver offeso l’Unione europea e quello che l’Europa rappresenta nel mondo nella difesa dei diritti umani e di quelli delle donne. Spero che questa sia una occasione per spingere politicamente la tutela dei diritti delle donne anche in Turchia”. Lo dice la deputata Pd, Beatrice Lorenzin, che interviene in apertura di seduta dopo che una sedia vuota è stata posta al centro dell’emiciclo, davanti ai banchi del governo e della presidenza della Camera per protesta contro quanto accaduto ieri in Turchia nei confronti di Ursula Von der Leyen nel corso dell’incontro con il presidente turco Erdogan.

