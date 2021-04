Piemonte zona arancione, Cirio: “Fiduciosi, Rt sotto 1” (Di giovedì 8 aprile 2021) Piemonte zona arancione dalla prossima settimana? “Siamo Fiduciosi”, dice il presidente della regione, Alberto Cirio, sottolineando che la stima dell’indice Rt è sotto 1 e che i contagi sono in calo, secondo i dati del pre report settimanale sull’andamento dell’epidemia da Covid 19. ”I dati del pre-report settimanale, che verrà validato domani dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, confermano un progressivo miglioramento della situazione epidemiologica in Piemonte – sottolinea Cirio -. Il valore Rt è infatti sceso ulteriormente sotto l’1, attestandosi a 0.9 per l’Rt puntuale e a 0.88 per l’Rt medio. Si riduce il numero di nuovi casi segnalati e anche il numero di focolai ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021)dalla prossima settimana? “Siamo”, dice il presidente della regione, Albertolineando che la stima dell’indice Rt è1 e che i contagi sono in calo, secondo i dati del pre report settimanale sull’andamento dell’epidemia da Covid 19. ”I dati del pre-report settimanale, che verrà validato domani dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, confermano un progressivo miglioramento della situazione epidemiologica inlinea-. Il valore Rt è infatti sceso ulteriormentel’1, attestandosi a 0.9 per l’Rt puntuale e a 0.88 per l’Rt medio. Si riduce il numero di nuovi casi segnalati e anche il numero di focolai ...

