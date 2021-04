Paratici: 'Allegri? Pensiamo a lavorare e a fare il meglio possibile. Il resto non conta' (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Se non centrassimo il quarto posto? E' una non - ipotesi", così, a pochi minuti dall'inizio del recupero fra Juve e Napoli, il d.s. bianconero Fabio Paratici. "Siamo abituati alle pressioni: ci sono ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Se non centrassimo il quarto posto? E' una non - ipotesi", così, a pochi minuti dall'inizio del recupero fra Juve e Napoli, il d.s. bianconero Fabio. "Siamo abituati alle pressioni: ci sono ...

Paratici: ‘Juve fuori dalla Champions? Non è un’ipotesi! Sul ritorno di Allegri…’ 18 Fabio Paratici, dirigente della Juventus, parla a Sky Sport prima delal sfida contro il NapolI: “Avrebbe dovuto giocare Buffon già col Torino, poi la squalifica ce lo ha impedito, poi il mister ha ...

Paratici: "Allegri? Pensiamo al presente" L’amministratore delegato della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato di ciò a Sky Sport proprio ... Fa discutere intanto la possibilità di un ritorno di Max Allegri alla Juventus dalla prossima estate ...

