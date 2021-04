Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 6 aprile 2021 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ascolti Tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 6 aprile 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Leonardo ha avuto 5433 spettatori (share 20.03%) nel primo episodio e 5189 (23.58%) nel secondo. Il calcio, con la partita di Champions League: Real Madrid-Liverpool su Canale5 ha ottenuto 3341 spettatori (12.45% di share). La puntata di Le Iene Show su Italia1 ha avuto 1839 spettatori (10.35%); su Rai2 lo show Un’ora sola vi vorrei ne ha intrattenuti 1816 (6.74%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1175 spettatori (5.27%). Su Rete4 il programma Fuori dal Coro ha totalizzato 1005 spettatori (5.34%). Su La7 la puntata di ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 7 aprile 2021)Tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Leonardo ha avuto 5433 spettatori (share 20.03%) nel primo episodio e 5189 (23.58%) nel secondo. Il calcio, con la partita di Champions League: Real Madrid-Liverpool su Canale5 ha ottenuto 3341 spettatori (12.45% di share). La puntata di Le Iene Show su Italia1 ha avuto 1839 spettatori (10.35%); su Rai2 lo show Un’ora sola vi vorrei ne ha intrattenuti 1816 (6.74%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1175 spettatori (5.27%). Su Rete4 il programma Fuori dal Coro ha totalizzato 1005 spettatori (5.34%). Su La7 la puntata di ...

