Preghiera di Giovanni Paolo alla Divina Misericordia – 6 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) Dio non rifiuta nessuno che venga a chiedergli il perdono e la sua bontà: l'amore di Dio infatti non ha limiti. aprile è il mese dedicato alla Divina Misericordia: essa è l'attributo massimo di Dio stesso, più di tutti gli altri, più della sua stessa infinita giustizia. "In quell'ora fu fatta grazia al mondo intero,

