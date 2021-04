Politica, sette anni dopo un nuovo incontro tra Enrico Letta e Matteo Renzi entrambi ex presidenti del Consiglio in quota Pd (Di martedì 6 aprile 2021) Come definire l’incontro che c’è stato tra gli ex presidenti del Consiglio (entrambi del Pd fino a poco tempo addietro) in queste ore? Un semplice atto di cortesia nella continuazione degli incontri che sta facendo Letta da quando è segretario del Pd ricordando il tempo di quando Renzi lo scalzò da primo Ministro con la famosa frase “stai sereno Enrico?”. I tempi cambiano e in Politica nulla è dato per scontato e, soprattutto, mai dire mai a proposito di un percorso comune alle elezioni politiche ma anche alle prossime amministrative nelle grosse Città da parte di “ex nemici”. La cronaca del loro incontro, stando alle affermazioni provenienti dal “Nazareno”, è priva di punti d’incontro anzi, per quanto riguarda la ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 6 aprile 2021) Come definire l’che c’è stato tra gli exdeldel Pd fino a poco tempo addietro) in queste ore? Un semplice atto di cortesia nella continuazione degli incontri che sta facendoda quando è segretario del Pd ricordando il tempo di quandolo scalzò da primo Ministro con la famosa frase “stai sereno?”. I tempi cambiano e innulla è dato per scontato e, soprattutto, mai dire mai a proposito di un percorso comune alle elezioni politiche ma anche alle prossime amministrative nelle grosse Città da parte di “ex nemici”. La cronaca del loro, stando alle affermazioni provenienti dal “Nazareno”, è priva di punti d’anzi, per quanto riguarda la ...

