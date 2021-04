Indonesia rivede al ribasso numero vittime del ciclone

(Di martedì 6 aprile 2021) Un errore di calcolo, ma il bilancio, già tragico, potrebbe tornare ad aggravarsi ulteriormente. Il Centrono per la Gestione dei Disastri ha portato ildei morti accertati in seguito ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia rivede

TG La7

Un errore di calcolo, ma il bilancio, già tragico, potrebbe tornare ad aggravarsi ulteriormente. Il Centro Indonesiano per la Gestione dei Disastri ha portato il numero dei morti accertati in seguito ...ITALIANI ALL'ESTERO Scheda 1 di 8 Pausa dai campionati, almeno quelli principali, per dare spazio alle Nazionali. Ma anche senza i tornei top sono tanti gli italiani, tra giocatori e allenatori, che ...Grosso incendio divampato alla raffineria Pertamina Balongan. Le cause dell'incendio non sono ancora chiare forse dovute alla tempesta.Esplosione raffineria in Indonesia, rischio disastro ambientale concreto secondo quanto affermato dagli attivisti di Greenpeace.