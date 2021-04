Giro dei Paesi Baschi: Aranburu profeta in patria, Pogacar terzo (Di martedì 6 aprile 2021) Seconda tappa al Giro dei Paesi Baschi molto movimentata con la vittoria del corridore di casa, ovvero Alex Aranburu, nato a Ezkio - Itsaso, meno di 100 chilometri dall'arrivo di Sestao. Una doppia ... Leggi su gazzetta (Di martedì 6 aprile 2021) Seconda tappa aldeimolto movimentata con la vittoria del corridore di casa, ovvero Alex, nato a Ezkio - Itsaso, meno di 100 chilometri dall'arrivo di Sestao. Una doppia ...

Advertising

ancarola1973 : RT @marieta99044909: Mi ricordo quando, appena vinte le elezioni, Di Maio andava in giro con la lista dei giornali da chiudere perché aveva… - gabryandi : RT @marieta99044909: Mi ricordo quando, appena vinte le elezioni, Di Maio andava in giro con la lista dei giornali da chiudere perché aveva… - Lialacor : RT @marieta99044909: Mi ricordo quando, appena vinte le elezioni, Di Maio andava in giro con la lista dei giornali da chiudere perché aveva… - FrancescoLopane : RT @marieta99044909: Mi ricordo quando, appena vinte le elezioni, Di Maio andava in giro con la lista dei giornali da chiudere perché aveva… - Gazzetta_it : Giro dei #Paesi Baschi: #Aranburu profeta in patria, #Pogacar terzo -