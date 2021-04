Denise Pipitone, clamorosa decisione: Piera Maggio furiosa (Di martedì 6 aprile 2021) Piera Maggio è in attesa dei risultati del test, ma dalla Russia continuano a rimandare: la clamorosa decisione manda su tutte le furie la madre Erano attesi per oggi pomeriggio i risultati degli esami incrociati effettuati a Piera Maggio e Olesya Rostova, ma anche l’appuntamento di oggi è stato rimandato. La tensione è palpabile e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 6 aprile 2021)è in attesa dei risultati del test, ma dalla Russia continuano a rimandare: lamanda su tutte le furie la madre Erano attesi per oggi pomeriggio i risultati degli esami incrociati effettuati ae Olesya Rostova, ma anche l’appuntamento di oggi è stato rimandato. La tensione è palpabile e L'articolo proviene da Inews.it.

