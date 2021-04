Dante: convegno internazionale di studi sulle allegorie dantesche (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. – (Adnkronos) – In occasione delle iniziative per celebrare Dante Alighieri nel 700esimo anniversario della sua morte si terrà il convegno internazionale di studi “allegorie Dantesche”, a cura della professoressa Claudia Di Fonzo dell’Università di Trento. Da giovedì 8 a sabato 10 aprile il simposio si svolgerà in videoconferenza live streaming sulla pagina web dell’Università di Trento, organizzatore dell’evento con il patrocinio del Comune di Firenze. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. – (Adnkronos) – In occasione delle iniziative per celebrareAlighieri nel 700esimo anniversario della sua morte si terrà ildische”, a cura della professoressa Claudia Di Fonzo dell’Università di Trento. Da giovedì 8 a sabato 10 aprile il simposio si svolgerà in videoconferenza live streaming sulla pagina web dell’Università di Trento, organizzatore dell’evento con il patrocinio del Comune di Firenze. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

