“100 anni” dal 9 aprile disponibile il nuovo singolo di Federico Secondomè

(Di martedì 6 aprile 2021) Da venerdì 9saràsulle piattaforme streaming e in digitale “100” (Sugarmusic S.p.a. / Neverending Mina – Distribuzione Artist First), ildel cantautore veronese. Il brano è un flusso di coscienza di joyciana memoria: in un’atmosfera onirica, i versi si susseguono dipingendo immagini e sensazioni che trasportano l’ascoltatore nel viaggio mentale dell’artista. «Con “100” – racconta– il secondoestratto dalla mia nuova raccolta di brani, voglio confermare quel mondo sonoro nel quale eravamo entrati con “nxn è 1 snitch”. È un po’ come se fosse un trip, che evoca una calma apparente ma che trasuda le mie emozioni attraverso un testo pungente, ...

Advertising

MEF_GOV : Dal 19 al 23 aprile torna #BTPFutura, il nuovo titolo di Stato 100% retail con doppio premio fedeltà che cresce con… - angelomangiante : FINALE A MIAMI !! Clamorosa rimonta di un immenso #Sinner contro il muro Bautista Agut. Duro come la roccia a 19… - Agenzia_Ansa : Pfizer annuncia efficacia vaccino del 100% tra i 12 e i 15 anni. I test hanno coinvolto 2.260 adolescenti negli St… - JuveNelCuore88 : RT @supersonico1986: Vi spiego cosa significa tifare Inter: sei primo in classifica con lo scudetto in tasca e il giorno di pasquetta lo pa… - antoniosignori : @MaurizioVignal2 @ferillo2 @zaiapresidente Soprattutto all'inizio della pandemia , succedeva anche il contrario, ch… -

Ultime Notizie dalla rete : 100 anni

Con Cyberster, MG si ispira alle spider degli'60 , in particolare alla MGB Roadster ... Il valore dello 0 asarà sicuramente contenuto e nell'ordine dei 3 secondi , pertanto in linea a quello ...... ma inizialmente consigliato da alcune agenzie nazionali fino ai 55per i pochi soggetti ... Ad esempio, se in uno studio sucasi di COVID - 19 se ne sono osservati solo 10 nei soggetti ...Lil Nas X non é una one hit wonder. Il rapper con il nuovo singolo Call Me By Your name debutta alla numero 1 della Hot 100 con ottimi numeri.NewTuscia – Riceviamo e pubblichiamo. SuperNews ha intervistato Andrea Vavassori, tennista italiano classe 1995. Il doppista torinese ha raccontato come ...