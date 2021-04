Arsenal-Slavia Praga | probabili formazioni e in tv

(Di lunedì 5 aprile 2021) L’ Europa League entra nel vivo con i match di andata dei quarti di finale. Tra questi spiccache si giocherà giovedi 8 aprile 2021 alle ore 21 all’Emirates Stadium di Londra. Come arrivano le due squadre? I Gunners hanno vinto il girone B della fase a gironi con 18 punti davanti a Rapid Vienna, Molde e Dundalk, segnando 20 reti e subendone 5. Nei sedicesimi ha fatto fuori i portoghesi del Benfica (1-1 a Lisbona e 3-2 in casa), e negli ottavi i greci dell’Olympiakos, vincendo 1-3 in trasferta e perdendo 0-1 in casa. Losi è classificata seconda nel girone C della fase a gironi finendo dietro al Bayer Leverkusen e davanti a a a Nizza e Hapoel Sheva. Nei sedicesimi ha eliminato Leicester e Rangers Glasgow con due vittorie senza subire ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Slavia

Periodico Daily - Notizie

Netta sconfitta per l'in Premier League contro il Liverpool. 0 - 3 all'Emirates per i Gunners di Mikel Arteta che ...dell'importante gara di Europa League di giovedì prossimo contro lo...... l'punta sull'Europa League per ottenere una 'wild card' per la prossima Champions e affronterà loPraga, in un lato del tabellone con Villarreal e Dinamo Zagabria che sembra fornire ...Scopri le probabili formazioni di Arsenal-Slavia Praga match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League 2020/2021 ...ROMA. – La rivincita tra le finaliste recenti Psg-Bayern e quelle del 2018 Real Madrid-Liverpool è il doppio fiore all’occhiello dei quarti di finale di Champions League, big match da brividi che es ...