Midtjylland-Brondby lunedì | ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 4 aprile 2021) Subito in apertura di girone finale la partita più attesa della stagione, anche se siamo già al terzo atto, con i primi due entrambi vinti dai campioni uscenti: 1-0 in casa a fine febbraio e 3-2 in trasferta quattro mesi prima. Il Brøndby ha perso solo una delle ultime 11 partite di Superligaen, e proprio InfoBetting: Scommesse Sportive e