Iniettata una soluzione trasparente a Burioni al posto del vero vaccino anti-Covid? No | solo teorie No-vax

Il 7 gennaio 2021 l'utente @FabioFranchi1, associato all'ex medico Fabio Franchi di cui vi abbiamo parlato in un precedente articolo, pubblica un tweet con le foto della vaccinazione anti Covid-19 di Roberto Burioni al fine di sostenere che si sia trattata di una messinscena. La prova? Completamente sbagliata, perché viene utilizzato uno scatto che non riguarda affatto il vaccino Pfizer somministrato. L'utente @FabioFranchi1 cerca di prendere in giro Roberto Burioni, definendolo «eroico» per essersi sottoposto a un fantomatico finto vaccino facendosi iniettare una soluzione trasparente, diversa da una più biancastra riportata in un'altra foto pubblicata da un articolo di giornale. Si tratta, però, di una foto estremamente ...

