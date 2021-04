Giordania | vicepremier | ‘Hamza in contatto con stranieri per destabilizzare paese’**

(Di domenica 4 aprile 2021) Amman, 4 apr. (Adnkronos) – Il principe Hamzah bin Hussein era incon “elementi” e pianificava passi perla Giordania. Lo ha detto in conferenza stampa ad Amman il ministro degli Esteri egiordano Ayman Safadi, citato dai media internazionali. Safadi ha parlato di un “complotto”, spiegando che i servizi d’intelligence seguivano da un certo tempo il fratellastro di re Abdullah II e hanno intercettato sue comunicazioni “all’ora zero”. Le persone arrestate sono 16, ha affermato. L'articolo CalcioWeb.

16.50:minacce da Hamzah Il principe Hamzah bin Hussein era in contatto con "elementi stranieri" e pianificava passi per destabilizzare la. Lo ha detto in conferenza stampa ad ...'Il principe Hamza e gli altri hanno portato minacce alla sicurezza e alla stabilità'. Lo ha affermato ilgiordano al Safadi, precisando che le forze di sicurezza hanno arrestato tra le 14 e le 16 persone nell'ambito delle indagini sul complotto contro il re. La regina Noor, vedova di re ..."Il principe Hamza e gli altri hanno portato minacce alla sicurezza e alla stabilità". Lo ha affermato il vicepremier giordano al Safadi, precisando che le forze di sicurezza hanno arrestato tra le 14 ...Gli arresti sono stati motivati con “ragioni di sicurezza” dopo “un attento monitoraggio” di quest'ultima. La fonte “ben informata” citata dall'agenzia Petra ha aggiunto che è stata aperta una indagin ...