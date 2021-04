(Di sabato 3 aprile 2021) Continua la partnership a scopo benefico tra il brand veneto e M10 di Mesut Özil: nasce il secondo modello didedicato ad uno dei gol più emozionanti della storia del calcio Il brand di luxurys Hide&Jack prosegue il virtuoso co-branding con M10 di Mesut Özil, il marchio del famoso centrocampista del Fenerbahçe e campione del mondo con la Germania in Brasile nel 2014. Dopo il lancio della prima premium“The Cage” lo scorso ottobre, la capsule nata dalla creatività made in Italy di Hide&Jack si arricchisce di un nuovo modello che si ispira alla storia sportiva e aldel calciatore tedesco. Il modello “Theil migliore goal che Mesut Özil ha realizzato in carriera: nel 2016 con un’azione atletica senza pari ha dribblato portiere e ...

Advertising

Lopinionista : “The Magician”, la sneaker Hide&Jack che celebra il talento di Ozil - ilperiodo : BLUE CHANNEL, debutto con il singolo “The Great Magician” che anticipa l'album del duo 'urban/neo-soul'.… - Il_Mezzogiorno : “The Great Magician” del duo Urban/R&B/Neo-Soul Blue Channel è il primo singolo estratto da “The Survival of Consci… - pressitalia : Blue Channel, debutto con il singolo “The Great Magician” - “The Great Magician” del duo Urban/R&B/Neo-Soul Blue Ch… - sehmagazine : ?? “The Great Magician” è il singolo di debutto delle Blue Channel, che anticipa l'album del duo 'urban/neo-soul', l… -

Ultime Notizie dalla rete : The Magician

Sky Tg24

BARGA - (Im) possibile di Nicola Lazzarini (Zazza), giovane prestidigiatore di Barga, è il primo libro nel panorama Magico italiano che tratta questo argomento, la Magia con il Cubo di Rubik. Il cubo di rubik è il famosissimo rompicapo ......è attualmente impegnato con le riprese di Doctor Strange inMultiverse of Madness , sequel del film Marvel uscito nel 2016. La star britannica sarà inoltre il protagonista del film War, ...“The Survival of Consciousness” debut album in uscita a Maggio 2021 ed edito dalla MaxDale Produzioni. Le Blue Channel sono Maria ed Emanuela Negri, due sorelle di origine brasiliana rispettivamente c ...Da oggi è disponibile in rete il primo singolo dal titolo “The Great Magician”. Il brano, dal sapore kubrickiano, si apre riportando alla mente immagini oniriche e cupe ...