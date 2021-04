Bologna-Inter oggi in tv, Sky o Dazn? Orario, canale e diretta streaming (Di sabato 3 aprile 2021) L’Inter si lascia alle spalle le difficoltà dopo i contagi Covid e il rinvio del match col Sassuolo e torna in campo nella 29^ giornata di Serie A al Dall’Ara di Bologna contro la squadra dell’ex Mihajlovic. La capolista vuole vincere per consolidare il primato ma di fronte troverà una squadra reduce da due vittorie consecutive in campionato. TV E streaming – Il match, in programma alle 20.45 di oggi, sabato 3 aprile, sarà visibile su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno, oltreché in streaming su SkyGo e NowTV. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) L’si lascia alle spalle le difficoltà dopo i contagi Covid e il rinvio del match col Sassuolo e torna in campo nella 29^ giornata di Serie A al Dall’Ara dicontro la squadra dell’ex Mihajlovic. La capolista vuole vincere per consolidare il primato ma di fronte troverà una squadra reduce da due vittorie consecutive in campionato. TV E– Il match, in programma alle 20.45 di, sabato 3 aprile, sarà visibile su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno, oltreché insu SkyGo e NowTV. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in viaggio verso Bologna a bordo del #trenoufficiale ?????? @LeFrecce #BolognaInter #ForzaInter - Glongari : #Inter affaticamento muscolare per #Perisic out per la trasferta di #Bologna @tvdellosport - FcInterNewsit : Verso Bologna-Inter, out Kolarov e Perisic (affaticato). Sorpresa Vidal: convocato - zazoomblog : Bologna-Inter oggi in tv Sky o Dazn? Orario canale e diretta streaming - #Bologna-Inter #Dazn? #Orario #canale - En1gm4_ : RT @EvaAProvenzano: Sono tutti negativi i tamponi effettuati ad Appiano alla vigilia di Bologna-Inter. Anche D'Ambrosio è tornato negativo.… -