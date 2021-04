Vaccini | Panama autorizza uso Sputnik V

Advertising

Finoraha ricevuto solo 457mila dosi del vaccino Pfizer - BioNTech, di cui ne ha ordinate tre milioni, mentre sta ancora aspettando almeno un milione di dosi del vaccino AstraZeneca e ...: ilha autorizzato l'uso del vaccino russo anti Covid Sputnik V in via emergenziale Ilha autorizzato l'uso del vaccino russo anti Covid Sputnik V in via emergenziale: lo ha reso ...Il Panama ha autorizzato l’uso del vaccino russo anti Covid Sputnik V in via emergenziale: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. Le autorità del Paese ...Il Panama ha autorizzato l'uso del vaccino russo anti Covid Sputnik V in via emergenziale: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. (ANSA) ...