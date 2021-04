Incidente sul lavoro alla Silmet di Torbole Casaglia

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 2 aprile 2021)sul: giovane operaio in pericolo di vita., infortunio: grave 38enne, colleghi in sciopero Rianimato sul posto doposul, ora è ricoverato in Rianimazione al Civile. Una giornata nera per gli infortuni sulnel Bresciano, quella del giovedì appena trascorso. Dopo il 63enne morto in un cantiere sul