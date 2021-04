Il regime cinese impone il silenzio ai grandi marchi (Di venerdì 2 aprile 2021) Pechino ha decretato il boicottaggio della catena H&M, che aveva eliminato dai suoi prodotti il cotone prodotto in Xinjiang: un avvertimento per tutte le aziende che vogliono continuare a fare affari con Pechino. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Pechino ha decretato il boicottaggio della catena H&M, che aveva eliminato dai suoi prodotti il cotone prodotto in Xinjiang: un avvertimento per tutte le aziende che vogliono continuare a fare affari con Pechino. Leggi

Advertising

lelelazzeri66 : RT @luca_vota: Twitter ha bannato Trump ma consente al regime cinese di utilizzare liberamente questo social per la sua attività di propaga… - bag50_ : @sax0lino @mariate29877567 @Francesca30301 @Signorasinasce @MagDemocratica Cos è, una minaccia?io dico quello che v… - LaLestofante : RT @luca_vota: Twitter ha bannato Trump ma consente al regime cinese di utilizzare liberamente questo social per la sua attività di propaga… - fra_gra_3 : RT @luca_vota: Twitter ha bannato Trump ma consente al regime cinese di utilizzare liberamente questo social per la sua attività di propaga… - efferenga : RT @kuliscioff: Grillo non offre una linea di politica internazionale ma opportunità di lavoro per grillini al termine dei due mandati: spi… -