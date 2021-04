Rossini per la prima volta con gli Azzurri: annunciata la partnership con FIGC (Di giovedì 1 aprile 2021) Rossini, azienda di rilievo attiva da oltre 50 anni su tutto il territorio nazionale nella produzione di abbigliamento da lavoro, DPI e specifico per il mondo Ho.re.Ca, inizia il nuovo anno aprendo le porte ad una collaborazione che la porta ad affiancare il brand simbolo di coesione, da sempre, per il Paese intero: i team delle Nazionali Italiane. Fino ai Mondiali del 2022, l’azienda bergamasca sarà a fianco di FIGC e delle Nazionali italiane di calcio maschili, femminili, giovanili, futsal e beach soccer come “Technical Supplier”. Rossini comincia così la propria avventura sui campi di calcio accompagnando gli Azzurri, le Azzurre e tutti i tifosi italiani nei prossimi eventi internazionali e nelle competizioni che li vedranno protagonisti durante i Campionati Europei maschili 2021 e femminili 2022, fino ai prossimi ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 aprile 2021), azienda di rilievo attiva da oltre 50 anni su tutto il territorio nazionale nella produzione di abbigliamento da lavoro, DPI e specifico per il mondo Ho.re.Ca, inizia il nuovo anno aprendo le porte ad una collaborazione che la porta ad affiancare il brand simbolo di coesione, da sempre, per il Paese intero: i team delle Nazionali Italiane. Fino ai Mondiali del 2022, l’azienda bergamasca sarà a fianco die delle Nazionali italiane di calcio maschili, femminili, giovanili, futsal e beach soccer come “Technical Supplier”.comincia così la propria avventura sui campi di calcio accompagnando gli, le Azzurre e tutti i tifosi italiani nei prossimi eventi internazionali e nelle competizioni che li vedranno protagonisti durante i Campionati Europei maschili 2021 e femminili 2022, fino ai prossimi ...

