Motorola Moto G100, recensione. Prezzo alto per prestazioni al top (Di giovedì 1 aprile 2021) Meno di un’ora fa Motorola ha annunciato al mondo l’arrivo dei suoi due nuovi smartphone facenti parte della tanto amata famiglia Moto g. Noi abbiamo avuto la possibilità di provare il più prestante dei due nuovi prodotti, Moto G100, per alcuni giorni e ora possiamo finalmente parlarvene nella nostra recensione completa. Motorola Moto G100 è uno smartphone che sulla carta ha moltissime caratteristiche interessanti: è il primo smartphone a nostra disposizione a montare il processore Snapdragon 870 di Qualcomm e la possibilità di utilizzarlo in modalità desktop grazie a quella che l’azienda chiama Ready for lo rende estremamente interessante per chi ha bisogno di lavorare in mobilità. La serie Moto g è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Meno di un’ora faha annunciato al mondo l’arrivo dei suoi due nuovi smartphone facenti parte della tanto amata famigliag. Noi abbiamo avuto la possibilità di provare il più prestante dei due nuovi prodotti,, per alcuni giorni e ora possiamo finalmente parlarvene nella nostracompleta.è uno smartphone che sulla carta ha moltissime caratteristiche interessanti: è il primo smartphone a nostra disposizione a montare il processore Snapdragon 870 di Qualcomm e la possibilità di utilizzarlo in modalità desktop grazie a quella che l’azienda chiama Ready for lo rende estremamente interessante per chi ha bisogno di lavorare in mobilità. La serieg è ...

