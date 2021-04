Coronavirus in Toscana: 32 morti, oggi 1 aprile 2021. E 1.631 nuovi contagi (Di giovedì 1 aprile 2021) Dati ancora allarmanti. I morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 1 aprile 2021 sono 32: si tratta di 19 uomini e 13 donne con età media di 79 anni. Mentre sono schizzati a 1.631 i nuovi contagi (1.579 confermati con tampone molecolare e 52 da test rapido antigenico) con un aumento sensibile rispetto ai 1.538 registrati ieri. L'età media dei 1.631 nuovi positivi odierni è di 45 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 aprile 2021) Dati ancora allarmanti. Iper, insono 32: si tratta di 19 uomini e 13 donne con età media di 79 anni. Mentre sono schizzati a 1.631 i(1.579 confermati con tampone molecolare e 52 da test rapido antigenico) con un aumento sensibile rispetto ai 1.538 registrati ieri. L'età media dei 1.631positivi odierni è di 45 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

toscanatoday : COVID TOSCANA - 1.631 nuovi casi - tgregione : Coronavirus in Toscana: 1.631 nuovi casi, età media 45 anni. 32 decessi - AouSenese : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana, #1aprile ?? 1.631 nuovi casi ?? 28.836 tamponi ?? 1.849 ricoverati (+24 da ieri) ?? 265 in t… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 32 morti, oggi 1 aprile 2021. E 1.631 nuovi contagi - COVIDbot_ITA : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana, #1aprile ?? 1.631 nuovi casi ?? 28.836 tamponi ?? 1.849 ricoverati (+24 da ieri) ?? 265 in t… -