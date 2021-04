"Adesso dovete smetterla". Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, la videochiamata "della pace" finisce a insulti (Di giovedì 1 aprile 2021) Tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è tornato il sereno? Dopo le ruggini che ci sono state al termine del Grande Fratello Vip, le due sembrano tornate a stringere un legame importante: nelle scorse ore si sono sentite in videochiamata, come hanno mostrato sui social. I di Rosalinda non l'hanno però affatto preso bene questo riavvicinamento, non credendo alla sincerità della Mello. E così alla fine l'ex attrice Ares si è ritrovata sommersa dalle critiche, alle quali ha poi scelto di rispondere con un duro messaggio. Il primo contatto per la videochiamata lo hanno avuto Dayane e Carlotta Dell'Isola, che poi hanno coinvolto nella chiacchierata anche Rosalinda. La quale ha immortalato tutto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Traè tornato il sereno? Dopo le ruggini che ci sono state al termine del Grande Fratello Vip, le due sembrano tornate a stringere un legame importante: nelle scorse ore si sono sentite in, come hanno mostrato sui social. I dinon l'hanno però affatto preso bene questo riavvicinamento, non credendo alla sincerità. E così alla fine l'ex attrice Ares si è ritrovata sommersa dalle critiche, alle quali ha poi scelto di rispondere con un duro messaggio. Il primo contatto per lalo hanno avutoe Carlotta Dell'Isola, che poi hanno coinvolto nella chiacchierata anche. La quale ha immortalato tutto in ...

Advertising

GOLDENMVRTS : perché dovete dire sempre bugie? se non vi rendo felice ditemelo direttamente in faccia, senza dire che io non facc… - nastyquik : RAGA IO HO FATTO UNA DIRETTA ADESSO MI DOVETE DIRE CHI CAZZO MI STAVA GUARDANDO - sstarkerr : capito ragazze????????vietato comprare le assorbenti dopo le 18??????????a meno che non abbiate il ciclo????????e ci dovete dare… - solonelygolden : adesso mi dovete spiegare come si dimostra di avere il ciclo... già il fatto che 'non sono una necessità' ma porcod… - CaimiSimone : @SirDistruggere Ma non dovete leggerla così. Non aveva bisogno di soldi. Era semplicemente l'ebrezza nel compiacers… -