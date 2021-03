L’innovazione contro le minacce dal cielo. Ecco i piani di Mbda (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Innovazione e resilienza”. Sono queste le parole scelte da Éric Béranger, ceo di Mbda, per descrivere il 2020 del gruppo missilistico europeo, a cui l’italiana Leonardo partecipa per il 25%. Con ricavi per 3,6 miliardi e un portafoglio ordini arrivato a 16,6 miliardi di euro, si prevede ulteriore crescita per l’anno in corso. Nel frattempo, prosegue lo studio sulle nuove minacce, tra missilistica ipersonica e sciami di droni. “Come attore puro della Difesa, abbiamo il dovere di essere all’avanguardia sulle nuove tecnologie”, ha detto Béranger in conferenza stampa. I NUMERI “I risultati del 2020 rappresentano un successo straordinario di tutti i colleghi di Mbda che hanno dimostrato impegno, spirito di squadra e capacità di innovazione nel garantire la continuità del business verso i propri clienti”, ha spiegato il ceo. “Voglio anche ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Innovazione e resilienza”. Sono queste le parole scelte da Éric Béranger, ceo di, per descrivere il 2020 del gruppo missilistico europeo, a cui l’italiana Leonardo partecipa per il 25%. Con ricavi per 3,6 miliardi e un portafoglio ordini arrivato a 16,6 miliardi di euro, si prevede ulteriore crescita per l’anno in corso. Nel frattempo, prosegue lo studio sulle nuove, tra missilistica ipersonica e sciami di droni. “Come attore puro della Difesa, abbiamo il dovere di essere all’avanguardia sulle nuove tecnologie”, ha detto Béranger in conferenza stampa. I NUMERI “I risultati del 2020 rappresentano un successo straordinario di tutti i colleghi diche hanno dimostrato impegno, spirito di squadra e capacità di innovazione nel garantire la continuità del business verso i propri clienti”, ha spiegato il ceo. “Voglio anche ...

