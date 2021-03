Il governo frena le Regioni sulle scuole | niente più Dad fino alla prima media

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Sui giornali di oggi le anticipazioni del nuovo decreto contenente le misure anti Covid, in arrivo oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Tra le novità dovrebbe esserci una norma che vieta ai presidenti di Regione di chiudere lea prescindere dal colore della zona in cui ricade il territorio che governano. Il provvedimento riguarderà le restrizioni in vigore dal 7 aprile al 3 maggio. Secondo quanto scrive Libero, a proposito di, “c’è il via libera al ritorno in classenellein fascia gie rossa. Il decreto dovrebbe confermare nelle aree arancioni la presenzaterza ...

Le modalità operative per la partecipazione dei farmacisti alla campagna vaccinale sono indicate nell''Accordo quadro tra, regioni - ppaa, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da ...Così il commissario straordinario delper la bonifica ambientale di Bagnoli, Francesco Floro Flores , apre a nuovi scenari per uno dei simboli delle battaglie ambientaliste nell'ambito della ...Tra le novità dovrebbe esserci una norma che vieta ai presidenti di Regione di chiudere le scuole fino alla prima media a prescindere dal colore della zona in cui ricade il territorio che governano.Da mercoledì online il nuovo portale per le prenotazioni. Zaia frena gli industriali: «Per ora niente fiale alle aziende per i lavoratori, c’è un problema di approvvigionamento» ...