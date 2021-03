Spagna | deficit al 10% | miglior risultato dal 2009

Advertising

antoniodes85 : @garvey1981 @repubblica In spagna ci ho vissuto dal 2011 al 2013. Hanno sforato il deficit per 10 anni. Oggi stanno… - CorriereQ : Spagna: deficit al 10% del Pil, dato più alto dal 2009 - menelaux : RT @ultimenotizie: Il deficit della #Spagna nel 2020 è stato di più di 113 milioni di euro, il 10,09% del Pil. Lo ha annunciato il minister… - simcopter : RT @ultimenotizie: Il deficit della #Spagna nel 2020 è stato di più di 113 milioni di euro, il 10,09% del Pil. Lo ha annunciato il minister… - sergioalesi : RT @ultimenotizie: Il deficit della #Spagna nel 2020 è stato di più di 113 milioni di euro, il 10,09% del Pil. Lo ha annunciato il minister… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna deficit

ANSA Nuova Europa

... hanno pesato molto la contrazione dei flussi verso Germania ( - 10,9%), Francia ( - 12,8%),... I risultati dei valori di import ed export portano ad un incremento delcommerciale della ...Primi tra tutti Grecia, Italia,e Portogallo. Questi Stati per rimanere fiscalmente ...dell'UE tracciando una linea di confine tra i Paesi che presentano un avanzo e quelli afflitti da. ...Quello spagnolo è un mercato con forti potenzialità di assorbimento nel comparto dei piani. L’analisi nel webinar ...Il bilancio demografico 2020 è drammatico: la differenza tra nascite e decessi è di -8.698 (in pratica come perdere un paese grande come Clusone). Impressionante il dato di marzo: 6.091 morti.