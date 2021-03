L'occhio di falco fa cilecca ma Sinner non si ferma (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Jannik Sinner ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. L'altoatesino in Florida supera agevolmente per 6-3 6-2 il finlandese Emili Ruusuvuori, numero 83 della classifica mondiale. Dopo la fantastica battaglia contro il russo Karen Khachanov, l'altoatesino ha conquistato senza grande fatica i quarti di finale sul cemento americano. Una vittoria importante per il giovane azzurro, che è la testa di serie più alta tra quelle rimaste nella sua parte di tabellone. Il guasto all'occhio di falco Il match è stato sospeso dopo 15 minuti di gioco per un incidente tecnico mai visto: nel torneo della Florida i giudici di linea non ci sono e sono integralmente sostituiti dall'Hawk-Eye (occhio di falco), una tecnologia che utilizza sensori per verificare se la palla finisce entro il campo o fuori. I ... Leggi su agi (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Jannikai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. L'altoatesino in Florida supera agevolmente per 6-3 6-2 il finlandese Emili Ruusuvuori, numero 83 della classifica mondiale. Dopo la fantastica battaglia contro il russo Karen Khachanov, l'altoatesino ha conquistato senza grande fatica i quarti di finale sul cemento americano. Una vittoria importante per il giovane azzurro, che è la testa di serie più alta tra quelle rimaste nella sua parte di tabellone. Il guasto all'diIl match è stato sospeso dopo 15 minuti di gioco per un incidente tecnico mai visto: nel torneo della Florida i giudici di linea non ci sono e sono integralmente sostituiti dall'Hawk-Eye (di), una tecnologia che utilizza sensori per verificare se la palla finisce entro il campo o fuori. I ...

Advertising

Radiopescara : L'occhio di falco fa cilecca ma Sinner non si ferma - BovaSpain : Giovedì 1 aprile Ultimo-l'occhio del falco Mediaset Extra con #raoulbova 20:10 - infoitsport : Occhio di falco KO, Sinner e Ruusuvuori tornano negli spogliatoi - _Iraminalife_ : @_ItsGiorgia HAHAHAHAHHA ho l'occhio di falco - mastrale : RT @lorenzofares: Mai dire hawk eye ???? In un match all'antica, coi giudici di linea in campo per occhio di falco KO, @janniksin ???? brekka… -