Infortunio Ospina: problema alla mano sinistra. Le sue condizioni (Di martedì 30 marzo 2021) Il Napoli ha comunicato che David Ospina nel corso dell’allenamento odierno si è procurato un Infortunio alla mano sinistra Tegola per David Ospina. Il portiere azzurro si è infortunato nel corso dell’allenamento odierno, ecco il comunicato del Napoli: «David Ospina nel corso dell’allenamento odierno si è procurato un Infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Il Napoli ha comunicato che Davidnel corso dell’allenamento odierno si è procurato unTegola per David. Il portiere azzurro si è infortunato nel corso dell’allenamento odierno, ecco il comunicato del Napoli: «Davidnel corso dell’allenamento odierno si è procurato un. Gli esami hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito. Le suesaranno rivalutate tra una settimana». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Azzurra47097501 : Infortunio in allenamento per #ospina Le condizioni verranno valutate da una settimana. #napoli #sscnapoli #SerieA - SIMONE4ESPOSITO : RT @claudioruss: David #Ospina nel corso dell’allenamento odierno si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenzi… - MondoNapoli : ULTIM'ORA - Napoli, infortunio in allenamento per Ospina: il comunicato - - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: David #Ospina nel corso dell’allenamento odierno si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenzi… - claudioruss : David #Ospina nel corso dell’allenamento odierno si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno e… -