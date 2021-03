Pasqua zona rossa: seconde case, amici, parenti, ristoranti, messa, pic nic e viaggi (in Italia e all'estero): cosa si può fare dal 3 al 5 aprile (Di lunedì 29 marzo 2021) Scordatevi il vecchio detto: «Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi». Noi Italiani lo sappiamo da settimane che trascorreremo Pasqua e Pasquetta in fascia rossa, tutti, da Bolzano a... Leggi su ilmattino (Di lunedì 29 marzo 2021) Scordatevi il vecchio detto: «Natale con i tuoi econ chi vuoi». Noini lo sappiamo da settimane che trascorreremoe Pasquetta in fascia, tutti, da Bolzano a...

fattoquotidiano : Coronavirus, la Pasqua è in zona rossa ma si può andare all’estero. Federalberghi attacca: “Una presa in giro, così… - Corriere : ?? È una nota del Viminale a consentire gli spostamenti per andare in aeroporto per andare in vacanza - SkyTG24 : Pasqua e zona rossa, il Viminale: i viaggi all'estero sono consentiti. Le regole - kaisersoze86AT : RT @SkyTG24: Pasqua in zona rossa, viaggi all'estero e spostamenti: cosa si può fare e cosa no - Esterin62237737 : RT @Corriere: ?? È una nota del Viminale a consentire gli spostamenti per andare in aeroporto per andare in vacanza -