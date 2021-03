No, nel 2020 l’Istat non ha registrato meno decessi rispetto ai cinque anni precedenti (Di lunedì 29 marzo 2021) Il 16 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di una tabella che mostrerebbe i dati dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) relativi al numero totale dei decessi annuali dal 2015 fino al 2020. Secondo a quanto si legge nella tabella, lo scorso anno – periodo che ha visto l’inizio della pandemia di nuovo coronavirus Sars-CoV-2 – sarebbero stati registrati meno decessi rispetto ai cinque anni precedenti. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ecco i dati dell’ ‘anno horribilis,in nome dei quali ci hanno tolto la libertà e in gran parte distrutto l’economia ….cos’altro vi serve per capire il teatro dell’assurdo messo in piedi da NWO…». Si tratta di una notizia falsa. Partiamo ... Leggi su facta.news (Di lunedì 29 marzo 2021) Il 16 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di una tabella che mostrerebbe i dati dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) relativi al numero totale deiannuali dal 2015 fino al. Secondo a quanto si legge nella tabella, lo scorso anno – periodo che ha visto l’inizio della pandemia di nuovo coronavirus Sars-CoV-2 – sarebbero stati registratiai. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ecco i dati dell’ ‘anno horribilis,in nome dei quali ci hanno tolto la libertà e in gran parte distrutto l’economia ….cos’altro vi serve per capire il teatro dell’assurdo messo in piedi da NWO…». Si tratta di una notizia falsa. Partiamo ...

