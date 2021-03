La protesta del parroco di Bonassola, Don Giulio Mignani. (Di lunedì 29 marzo 2021) "Se non posso benedire le coppie gay allora non benedico neppure palme", la provocazione del parroco di Bonassola. Prete: “Non posso benedire le coppie gay? Non benedico le palme” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 29 marzo 2021) "Se non posso benedire le coppie gay allora non benedico neppure palme", la provocazione deldi. Prete: “Non posso benedire le coppie gay? Non benedico le palme” su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Se non posso benedire coppie gay neppure le palme', la protesta del parroco di Bonassola #ANSA - MediasetTgcom24 : La Spezia, la protesta del parroco: 'Se non posso benedire coppie gay, non benedico neppure le palme' #bonassola… - Agenzia_Ansa : Una cinquantina di persone, tra lavoratori dello spettacolo e studenti ha occupato il cortile del Piccolo a Milano… - Apololega : Durante un #flashmob di protesta, proprio mentre suonava il clacson all'ortomercato, Cazzaballa ha riflettuto sulle… - MenicaBersani : RT @mariotoscana196: Prosegue la campagna di protesta e segnalazione di @La7tv e @fattoquotidiano..Per l'indegna campagna di denigrazione e… -