Ibrahimovic sempre più protagonista: l’assist di tacco diventa virale [VIDEO] (Di lunedì 29 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic continua ad essere un grandissimo protagonista, l’attaccante sta trascinando il Milan e di nuovo la Svezia. Con il club rossonero è stato autore di ottime prestazioni soprattutto in campionato, la squadra è ancora in lotta per la vittoria dello scudetto e le prossime partite saranno fondamentali. E’ stato anche sfortunato, nel corso della stagione si è fermato a causa di qualche problema muscolare. A distanza di 5 anni è tornato anche in Nazionale. L’impatto è stato veramente eccezionale. Ibrahimovic è stato autore di una grande prestazione contro il Kosovo, in particolar modo è diventato virale l’assist di tacco in occasione del gol di Augustinsson. In basso il VIDEO. Never been too old ?@Ibra official pic.twitter.com/tj7yjje88E — ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 29 marzo 2021) Zlatancontinua ad essere un grandissimo, l’attaccante sta trascinando il Milan e di nuovo la Svezia. Con il club rossonero è stato autore di ottime prestazioni soprattutto in campionato, la squadra è ancora in lotta per la vittoria dello scudetto e le prossime partite saranno fondamentali. E’ stato anche sfortunato, nel corso della stagione si è fermato a causa di qualche problema muscolare. A distanza di 5 anni è tornato anche in Nazionale. L’impatto è stato veramente eccezionale.è stato autore di una grande prestazione contro il Kosovo, in particolar modo ètodiin occasione del gol di Augustinsson. In basso il. Never been too old ?@Ibra official pic.twitter.com/tj7yjje88E — ...

Advertising

CalcioWeb : #Ibrahimovic sempre più protagonista, l'assist con la #Svezia è diventato virale - infoitsport : Ibrahimovic, sempre lui: assist di tacco in Kosovo-Svezia | Video - MilanLiveIT : #Ibrahimovic, sempre lui: assist di tacco al volo per l'1-0 della #Svezia ?? - cerucrazia : @dasty00 Ok, ma sono riserve. Tralasciando che a cc abbiamo anche un 27 e 26enne oltre quei due, ma parliamo sempre… - artvklaus : RT @notgiorgiab: ibrahimovic: voglio restare al milan gazzetta: oh no come facciamo ora a fare un articolo dicendo che vuole andarsene se… -