Battiston: "Con il 75% di vaccinati l'epidemia si spegnerà" (Di lunedì 29 marzo 2021) “Quando saremo arrivati al 75% di popolazione vaccinata l’Rt nazionale scenderà a valori così bassi che l’epidemia si spegnerà nel giro di poche settimane. L’arma decisiva è il vaccino: se la campagna procederà col ritmo e le tempistiche illustrate dal governo, entro l’autunno potremmo auspicare un ritorno alla normalità, pur non abbassando la guardia”. A parlare all’HuffPost è Roberto Battiston, fisico dell’Università di Trento e già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Lo scienziato sottolinea che “naturalmente, se fosse possibile, l’ideale sarebbe iniziare a vaccinare al doppio o finanche al triplo del ritmo attuale, in modo da raggiungere al più presto questo obiettivo stroncando il meccanismo di propagazione del virus. Ma anche al ritmo attuale i frutti della campagna di vaccinazione sono già presenti e hanno iniziato a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) “Quando saremo arrivati al 75% di popolazione vaccinata l’Rt nazionale scenderà a valori così bassi che l’sinel giro di poche settimane. L’arma decisiva è il vaccino: se la campagna procederà col ritmo e le tempistiche illustrate dal governo, entro l’autunno potremmo auspicare un ritorno alla normalità, pur non abbassando la guardia”. A parlare all’HuffPost è Roberto, fisico dell’Università di Trento e già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Lo scienziato sottolinea che “naturalmente, se fosse possibile, l’ideale sarebbe iniziare a vaccinare al doppio o finanche al triplo del ritmo attuale, in modo da raggiungere al più presto questo obiettivo stroncando il meccanismo di propagazione del virus. Ma anche al ritmo attuale i frutti della campagna di vaccinazione sono già presenti e hanno iniziato a ...

Advertising

HuffPostItalia : Battiston: 'Con il 75% di vaccinati l'epidemia si spegnerà' - ny152aral : Battiston è un attore con la A maiuscola. Beppe il mio personaggio preferito! #PerfettiSconosciuti - violalaviola : Giuseppe Battiston un attore che mi piace sempre, in qualunque parte. Se non lo avete visto vi consiglio Notizie de… - QPeriscopica : @HuffPostItalia Battiston sconsiglia riapertura di materne ed elementari “tanti indicatori dimostrano come l’andare… - QPeriscopica : Battiston sconsiglia riapertura di materne ed elementari “tanti indicatori dimostrano come l’andare a scuola aument… -

Ultime Notizie dalla rete : Battiston Con Reggio Calabria: al Premio Cosmos ospite Sean Carroll, mercoledì incontro con il celebre astrofisico americano ... con esperienza nella divulgazione scientifica: Amedeo Balbi, docente di Astronomia e Astrofisica Università di Roma Tor Vergata; Roberto Battiston, docente di Fisica sperimentale Università di ...

PERFETTI SCONOSCIUTI - 1.009.000 telespettatori su Retequattro Il film " Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese con Marco Giallini, Kasia Smutniak, Edoardo Leo, Alba Rochwacher, Valerio Mastandrea, Anna Foglietta e Giuseppe Battiston, andato in onda in prima serata su Retequattro domenica 28 marzo 2021, è stato ...

Battiston: "Con il 75% di vaccinati l'epidemia si spegnerà" L'HuffPost Battiston: "Con il 75% di vaccinati l'epidemia si spegnerà" Si tratta di una differenza non da poco quando ci confrontiamo con un Rt sopra o sotto 1 di qualche decimo di punto”, sottolinea Battiston. Parole che richiamano alla mente lo scenario ideale ...

Battistoni: “Grazini orgoglio viterbese. Due medaglie in Coppa dal grandissimo valore sportivo” «I miei più sinceri complimenti a Valerio Grazini per il grandioso risultato ottenuto in Coppa del Mondo di tiro a volo a Nuova Delhi, seconda tappa del circuito mondiale. Un bronzo individuale ed una ...

...esperienza nella divulgazione scientifica: Amedeo Balbi, docente di Astronomia e Astrofisica Università di Roma Tor Vergata; Roberto, docente di Fisica sperimentale Università di ...Il film " Perfetti Sconosciuti di Paolo GenoveseMarco Giallini, Kasia Smutniak, Edoardo Leo, Alba Rochwacher, Valerio Mastandrea, Anna Foglietta e Giuseppe, andato in onda in prima serata su Retequattro domenica 28 marzo 2021, è stato ...Si tratta di una differenza non da poco quando ci confrontiamo con un Rt sopra o sotto 1 di qualche decimo di punto”, sottolinea Battiston. Parole che richiamano alla mente lo scenario ideale ...«I miei più sinceri complimenti a Valerio Grazini per il grandioso risultato ottenuto in Coppa del Mondo di tiro a volo a Nuova Delhi, seconda tappa del circuito mondiale. Un bronzo individuale ed una ...