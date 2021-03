Scuole, a Napoli i genitori ‘no Dad’ suonano la campanella: “Riaprite” (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Scuole chiuse: un crimine di pace”. Questo lo striscione esposto dai genitori ‘No Dad’ dell’associazione Scuole Aperte Campania, davanti alla sede della Regione Campania a Napoli in Via Santa Lucia per chiedere l’immediata riapertura delle Scuole. Decine e decine di campanelle hanno suonato per protestare. genitori e figli si sono ritrovati per chiedere che la Regione si adegui alle indicazioni del Governo Draghi e riapra le Scuole che in Campania dall’inizio dell’anno scolastico sono state in presenza pochissime settimane in virtù di ordinanze regionali. In coro i genitori hanno letto l’articolo 34 della Costituzione che sancisce il diritto all’istruzione. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “chiuse: un crimine di pace”. Questo lo striscione esposto dai‘Nodell’associazioneAperte Campania, davanti alla sede della Regione Campania ain Via Santa Lucia per chiedere l’immediata riapertura delle. Decine e decine di campanelle hanno suonato per protestare.e figli si sono ritrovati per chiedere che la Regione si adegui alle indicazioni del Governo Draghi e riapra leche in Campania dall’inizio dell’anno scolastico sono state in presenza pochissime settimane in virtù di ordinanze regionali. In coro ihanno letto l’articolo 34 della Costituzione che sancisce il diritto all’istruzione. L'articolo ...

