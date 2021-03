Francesco | 400 km per il vaccino | ' Chi ci governa chieda scusa a noi super fragili'

(Di domenica 28 marzo 2021) Andata e ritorno sono quasi 500 chilometri , quattro ore di auto, due ore di traghetto, otto ore di viaggio (tra tempi d'attesa per l'imbarco e altri piccoli intoppi): è il tragitto per ricevere la ...

... due ore di traghetto, otto ore di viaggio (tra tempi d'attesa per l'imbarco e altri piccoli intoppi): è il tragitto per ricevere la prima dose di vaccino anti Covid - 19 diCarfì, 29 anni, ...La ricognizione del Commissario nazionale per l'emergenza Covid,Paolo Figliuolo, è ...civile hanno già allestito il palazzetto che sarà inaugurato tra due settimane spendendo ben 1.euro. ...Da dieci anni combatte contro una malattia rara che gli impone cure immunosoppressive, questo 29enne pratese racconta la sua odissea su Facebook: "Vi sembra normale dover affrontare tutto questo?" ...Sono stati 360 circa gli anziani con più di 80 anni e gli ultrafragili residenti nei comuni del Golfo dell'Isola (Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio) che quest'oggi, a partire dalle 10, hanno ric ...