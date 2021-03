Delitto Gucci: Pina Auriemma all’ultima di Live – Non è la D’Urso (Di domenica 28 marzo 2021) Pina Auriemma Mancano poche ore alla chiusura (anticipata) della terza edizione di Live – non è la D’Urso. Stasera nel corso dell’ultima puntata – con la precisione la settantaseiesima prima serata di Live – ci sarà in studio un ospite ritornato alle cronache negli ultimi tempi, Pina Auriemma. GiusepPina “Pina” Auriemma – per chi non dovesse conoscerla – è l’intermediaria nell’omicidio di Maurizio Gucci. L’assassinio nelle ultime settimane è ritornato a far parlare, complice il film di prossima uscita House of Gucci, con un cast stellare (Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, Adam Driver in quelli di Maurizio Gucci eAl Pacino come Aldo ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 28 marzo 2021)Mancano poche ore alla chiusura (anticipata) della terza edizione di– non è la. Stasera nel corso dell’ultima puntata – con la precisione la settantaseiesima prima serata di– ci sarà in studio un ospite ritornato alle cronache negli ultimi tempi,. Giusep– per chi non dovesse conoscerla – è l’intermediaria nell’omicidio di Maurizio. L’assassinio nelle ultime settimane è ritornato a far parlare, complice il film di prossima uscita House of, con un cast stellare (Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, Adam Driver in quelli di MaurizioeAl Pacino come Aldo ...

