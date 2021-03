Trentino | rimborso spese chilometrico anche ai consiglieri che seguono le sedute online | basta autocertificare di essere in ufficio

(Di sabato 27 marzo 2021) Il consigliere regionale del-Alto Adige può usufruire di unse segue le, ovvero con il computer dallo studio di casa? Teoricamente è possibile, alla luce del nuovo regolamento notificato ai settantadelle Province autonome di Trento e di Bolzano. È stato il Corriere dell’Alto Adige a scoprire una mail notificata dalla segreteria della Regione, che ha come intestazione: “Nuovo modulo per la richiesta diestesoalletelematiche”. Si tratta di un formulario per la richiesta dei rimborsi di viaggioper le videoconferenze. Un nuovo benefit a favore di rappresentanti delle ...

Advertising

fattoquotidiano : Trentino, rimborso spese chilometrico anche ai consiglieri che seguono le sedute online: basta autocertificare di e… - Mauro5514 : RT @fattoquotidiano: Trentino, rimborso spese chilometrico anche ai consiglieri che seguono le sedute online: basta autocertificare di esse… - Flyingteacher67 : RT @fattoquotidiano: Trentino, rimborso spese chilometrico anche ai consiglieri che seguono le sedute online: basta autocertificare di esse… - alfredo_ferdi : RT @fattoquotidiano: Trentino, rimborso spese chilometrico anche ai consiglieri che seguono le sedute online: basta autocertificare di esse… - fattoquotidiano : Trentino, rimborso spese chilometrico anche ai consiglieri che seguono le sedute online: basta autocertificare di e… -

Ultime Notizie dalla rete : Trentino rimborso

Il Fatto Quotidiano

Lo scrive in una nota la capogruppo del Pd del, Sara Ferrari . Il presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher chiarisce: "Non c'è alcun caso. E' stato deciso di dare ila chi ...Nervosismo oggi fra maggioranza e opposizioni per un articolo apparso su un media provinciale con dei contenuti che si sono rivelati distanti dalla verità. In consiglio regionale il Movimento 5 ...Il consigliere regionale del Trentino-Alto Adige può usufruire del rimborso spese chilometrico anche se segue le sedute online: deve autocertificare che lo fa dall'ufficio ...E’ ufficiale: Il Trentino rimane in zona rossa. E fino a dopo Pasqua. L’incidenza dei contagi è ancora superiore alle 250 unità ogni 100 mila abitanti, uno... Con l’approvazione del Decreto Sostegni d ...